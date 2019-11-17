عدة إصابات في انقلاب مركبة على طريق سديرة بالطائف

وقع حادث انقلاب مركبة مساء السبت، في محافظة الطائف، ما أسفر عن وجود عدة إصابات، وتم نقل الحالات للمستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أنه ورد بلاغ عن انقلاب مركبة في محافظة الطائف، باتجاه سديره، ونتج عنه عدد من الإصابات، وباشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، نبهت قائدي المركبات على الطرق السريعة من «النقطة العمياء»، حرصًا على سلامتهم.

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل تويتر: «لسلامتك وسلامة من معك، احذر من النقاط العمياء أثناء القيادة بجوار الشاحنات».

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وأكد أمن الطرق أن حجم الشاحنة كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، منبّهًا من النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة، لأنها كثيرة وخطيرة، وعند رغبة تجاوز قائد المركبة للشاحنة عليه النظر في مرآة سائق الشاحنة، فإذا كان يراه فهو يستطيع أن يرى المركبة، وإلا فإن المركبة غير ملاحظة بالنسبة لقائد الشاحنة.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد نبّهت -في وقت سابق- من أن استخدام أي جهاز محمول باليد أثناء القيادة، يعد خطرًا جسيمًا على قائد المركبة ومرتادي الطريق.

وأضاف أمن الطرق أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤدي إلى ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر، وعدم الانتباه إلى الإشارات واللوحات التنسيقية والتحذيرية، وعدم قدرة السائق على التركيز والتحكّم في المسار، وعدم إدراك ما يحدث حوله أثناء القيادة، وعدم القدرة على التعامل مع الظروف الطارئة بشكل صحيح.