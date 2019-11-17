«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم المساعدات الغذائية لليمنيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية لعدد من المحتاجين والحالات الإنسانية باليمن.

ووزع المركز موادًا غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2,862 نازحًا.

وأيضًا، وزع «إغاثي الملك سلمان» موادًا غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2,862 نازحًا.

كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 25 أكتوبر 2019م إلى 31 أكتوبر 2019م 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج, وذلك اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية، كما أنها تؤكد حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملًا في التخفيف من معاناته الإنسانية.