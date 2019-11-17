بالفيديو.. لحظات تساقط «البرد» بالأضارع وجبل مغيرا في سكاكا

شهدت منطقة الجوف، السبت، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثقت مقاطع فيديو للفوتوغرافي عبدالعزيز الفالح، لحظة تساقط «البرد» جنوب مركز الأضارع وجريان السيل وشلالات جبل مغيرا شرق مدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية على منطقة الجوف، وذلك بناء على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية.

وأكد اتخاذ مديرية الدفاع المدني كافة الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية عبر تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة غدًا، نزولًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية بالإضافة الى تكون الضباب خاصة في الساعات الأولى من الصباح.