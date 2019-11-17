السعودية اليوم / " الصحة " تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من اليوم ولمدة 5 أيام وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت الصحة أن خدمة "تطعيم" ستشمل عدد 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية "الدمام والخبر والظهران" والأحساء والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة فئة كبار السن.

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08:42ت م

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