قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ” هدية لمواطنة من المنطقة الشرقية، قامت بنشر موقف عفوي لابنها بعد انبهاره بفعاليات موسم الرياض. وكانت الخبيرة الصحية “مي الصقير” قد غردت عن موقف ابنها، قائلة: “في طريق العودة للشرقية الحبيبة، حزن ابني عندما عرف أننا سنغادر الرياض فقال: ما أبغى أرجع “السعودية” لسه ما شبعت من الرياض! أعتقد هذه أصدق كلمة حق تُقال في نجاح موسم الرياض”. ليرد عليها “آل الشيخ ” بقوله: “هههههه… طيب الترفيه وأنا عازمينك وابنك الويك إند الجاي على كل الزونات وعلى حفلة السندباد … ( بس انتو داخلين الرياض بجواز ولا بالبطاقة ؟)”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ما أبغى أرجع “السعودية”.. مواطنة تكشف عن موقف عفوي لابنها بعد انبهاره بموسم الرياض.. و”تركي آل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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