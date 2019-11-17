الجهني: نشاط بحر جدة ليلًا وتكاثف السحب الرعدية حتى نهاية الأسبوع

توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، السبت، نشاط بحر جدة، وتكاثف السحب الرعدية، بدءًا من ساعات الليل حتى نهاية الأسبوع، فيما قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن طقس غد الأحد، سيشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الجهني: «من المتوقع أن ينشط بحر جدة، وتتكاثف فيه السحب الرعدية من ساعات الليل حتى نهاية الأسبوع بوتيرة متجددة»، لافتًا إلى أن الأفضلية ستكون من جنوب جدة حتى الليث، مع استفادة جدة وشرقها والمرتفعات شرق السواحل. وتستمر تلك الحالة لعدة أيام.

في السياق ذاته، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الأحد- إنه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة».

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وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الأحد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.