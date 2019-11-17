وعد #ولي_العهد يتحقق …

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إذا وعد أوفى!

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(( أنا أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان،سواءً وزير أو أمير أو أياً كان،أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب)).

كانت هذه كلمات سمو ولي العهد في لقائه بقناة MBC في برنامج الثامنة مع داود منتصف العام 2017 ،ومنذ ذلك الحين شهدت السعودية حملة كبيرة على الفساد المالي والإداري،ولم تستثنِ أحداً.

واليوم أصدرت المحكمة المختصة مجموعة أحكام على 5 مسؤولين فاسدين بلغ مجموعها 32 عاماً،بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال،مع مصادرة المبالغ المالية في حساباتهم،وقد وجهت لهم التهم في قضايا تبديد الأموال العامة،والتصرف في ممتلكات الدوله،والمتاجرة بالوظيفة الحكومية،والإثراء غير المشروع،وتم جمع أكثر من 300 دليل إدانة على المتهمين.

وكما وعد سموه في عدة مناسبات بأن المحاسبة ستبدأ من الأعلى،وتمتد إلى جميع المتورطين في كافة الدوائر الحكومية،وشبه الحكومية،وغيرها،وهذا ما شهدناه في السنتين الأخيرتين بالفعل،بالإضافة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة التي تقوم عليها رؤية 2030 وما تتضمنه من حوكمة العمل الحكومي ومراقبة مؤشرات الإنجاز.

إنها السعودية الجديدة أيها الفاسدون،ولا مكان لكم بيننا.



