بسبب الأمطار الغزيرة.. إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» بالطائف في الاتجاهين

أعلنت الجهات المعنية، إغلاق طريق «الهدا» بمحافظة الطائف في الاتجاهين مؤقتًا؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار بغزارة على المنطقة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

ووفق المركز، تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف وطريق الساحل هطول أمطار متوسطة، مُطالبًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وبالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفي تقريرها عن طقس غد الأحد، قالت «هيئة الأرصاد» إنه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة».

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وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح غد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.