استمرار الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق.. الأحد

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الأحد، إنه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة».

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الأحد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.

وفي وقت سابق من أمس السبت، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية تشمل عدة مناطق بالمملكة، تبدأ غدًا الأحد، مع فرصة لجريان سيول.

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وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، غرد الحصيني، قائلًا: «إنَّ هناك حالة ممطرة من الأحد ‏على أجزاء واسعة بالمملكة والخليج»، مضيفًا أنَّ تأثير الموجة الماطرة يشمل مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وأشار الحصيني إلى أنَّه يتوقع أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول وتقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى، ‏موضحًا أنَّه متوقع استمرار الأمطار من 24 إلى 48 ساعة.

وكان الحصيني توقع في وقت سابق أمس، أن هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، سيكون متفاوتًا بين خفيف وغزير، مع حبّات برد، ومزيدٍ من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف الحصيني أنَّه ستهطل من السبت حتى صباح الأحد، أمطار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والرياض والشرقية.