«مدني جازان» يطالب بعدم الخروج وقت الأمطار إلا للضرورة القصوى

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع، السبت، بالحيطة والحذر، وذلك على خلفية ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان للسيول.

وأهابت المديرية بالجميع بالتزام الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، مشددة على عدم المجازفة بالدخول في مجرى السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

ولفتت المديرية، إلى أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة التقلبات الجوية؛ حيث قامت بإعداد الخطط اللازمة، ونشر دوريات السلامة، وبث الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع متمنية السلامة للجميع.

في الإطار ذاته، توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس الأحد، أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الطقس سيكون مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، لافتة إلى أن مكة المكرمة تُسجل أعلى درجات الحرارة بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها وطريف» بـ11 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.