السعودية اليوم / أمطار على محافظة رجال ألمع



محايل 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطه على محافظة رجال ألمع، شملت الأجزاء الشمالية ووسط المحافظة، إرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

..// انتهى //

22:56ت م

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