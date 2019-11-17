شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا الحج والثقافة بالشورى تناقشان التشغيل والصيانة وتطوير العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بحضور مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بالرياض، استعراض الأهداف والإنجازات، ومراحل تطور البرنامج وتوطين عقود قطاع التشغيل والصيانة وكيفية بناء القدرات البشرية المحلية، كما استعرض الاجتماع العوائق والتحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لدعم المشروعات.

كما ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 39/1440 (2018).

وناقش الاجتماع تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا.