شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف أضحية وسلال غذائية لإغاثة النازحين في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى 31 أكتوبر 2019، 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج، وذلك اتساقا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2862 نازحا.