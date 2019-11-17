شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ورقة عمل و60 باحثاً يدشنون مؤتمر «الإعلام الجديد» بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

يدشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر «الإعلام الجديد واللغة العربية» الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بكلية اللغة العربية ويستمر 3 أيام بقاعة السلام، بمشاركة أكثر من 60 أكاديمياً وباحثاً من مختلف الجامعات والمؤسسات الثقافية.

وتنطلق جلسات المؤتمر غداً بـ 9 أوراق عمل، وتتناول الجسلة الثانية 10 أوراق عمل، وتختتم الجلسات ببحث 10 أوراق عمل تتناول مجالات المؤتمر.