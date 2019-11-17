سعود بن نايف: التنمية تبدأ بالتعليم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحقيق تعليم المنطقة الشرقية مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس). بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحقيق تعليم المنطقة الشرقية مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس). وأكد أن هذا التميز جاء ثمرةً لتميز الكوادر العاملة في مجال التعليم في المنطقة التي سعت ليكون أبناء المنطقة على قدر من التأهيل لاجتياز هذه الاختبارات، وهو تأكيدٌ على أن منظومة التعليم تحظى بدعمٍ غير محدود من لدن القيادة الرشيدة التي تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وذلك ليقينها أن التنمية تبدأ بالتعليم، وبتطور هذا القطاع المهم تواصل المملكة مسيرة التطور والنماء نحو رؤية 2030.



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