شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القريات: استكمال بناء المركز الحضاري في 20 يوماً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)كشفت بلدية القريات عن الانتهاء من مشروع المركز الحضاري في المحافظة، مؤكدة أن المشروع بحكم موقعه الإستراتيجي سيخدم شريحة كبيرة من أبناء القريات، كما يعد أحد المعالم الحضارية والتنموية في المحافظة بشكل عام.
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المركز الحضاري بشكل كامل في 20 يوما، بعد توجيه أمير منطقة الجوف بإنهاء المشروع خلال شهر.
وأضاف أن توجيهات أمير منطقة الجوف أكدت تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، مبينا أن المشروع تم توقيعه قبل 11 عاما، وتبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، ويحتوي على أجنحة وقاعات وفق أحدث المستويات، ويضم حدائق ومواقف للسيارات، وصالات ومكاتب إدارية وسكنا للزوار، ومسطحات مزروعة وعناصر جمالية، إضافة إلى معرض للكتاب، ومكتبة عامة، ومكاتب نسائية، ومطعم، وصالة لكبار الشخصيات، وبهو ومسرح صيفي وشتوي يتسع لـ400 شخص.
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