شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليوناً لتنفيذ 12 مشروعاً تنموياً بالخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، تنفيذ 12 مشروعا تنموياً بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 68 مليون ريال، وتتمثل في تطوير الواجهة البحرية (مبادرة الأنسنة)، سفلتة ورصف وإنارة الطرق والشوارع، وسائل السلامة المرورية بالخفجي (مبادرة الطرق)، تسمية وترقيم الشوارع، استكمال مبنى البلدية وإنشاء مبان بلدية ومرافق عامة، سفلتة مخططات المنح، إعداد دراسات واستشارات، واستكمال المركز الحضاري.

وأضاف: لدى البلدية 8 مشاريع للتشغيل والصيانة يبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 87 مليون ريال، من ضمنها مشروع صيانة المسطحات الخضراء والأشجار، صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، صيانة أعمدة الإنارة، صيانة وتشغيل شبكة الحاسب الآلي، صيانة وتشغيل نظام تصريف المياه، صيانة المباني والمرافق والمنشآت، صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية، جمع ونقل النفايات والتخلص منها، صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالخفجي.

وقال المهندس الحميداني، إن أعمال المشاريع بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير بالشكل الصحيح، وستتم الاستفادة منها في أقرب وقت، مبينا أن البلدية تعمل جاهدة لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.