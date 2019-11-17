شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: تدشين الهوية الجديدة للجودة الشاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يفتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، فعاليات الملتقى السنوي للجودة والمعرض المصاحب له، ويدشن هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

ويهدف الملتقى المقام تحت شعار «100 عام من الجودة» إلى التعريف بآليات وأسس ومفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لألف موظف وموظفة من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية.

وأوضح مدير عام إدارة الجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي القرني أنه تم عقد العديد من اللقاءات التحضيرية وجلسات النقاش مع نخبة من المختصين بالجودة لوضع برنامج الملتقى السنوي وتفاصيله، بهدف الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة بهذا المجال وإعداد محتوى مميز يخدم المستفيدين من الملتقى، مضيفا أن هذا الاحتفال يأتي متزامنا مع اليوم العالمي للجودة، مشيرا إلى أن الملقتى يتضمن عقد 3 محاضرات تتناول تطور مفاهيم الجودة وتطبيقاتها، علامة الجودة السعودية ومسيرتها في تطوير الصناعة الوطنية، تجربة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين.

وأكد تعميم كافة فعاليات البرنامج وتوصياته على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات للوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية.