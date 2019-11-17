شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى ينبع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ظهر أمس، مستشفى ينبع العام، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن صلاح الميلبي ومساعدوه.
وتفقد الدكتور الربيعة طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد، ومركز صحي السميري.
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