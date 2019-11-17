شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض يبحث تحديات الطفولة المبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

بحث مجلس التعليم بمنطقة الرياض في اجتماعه الأول للعام الدراسي الحالي برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، 3 محاور تناولت الطفولة المبكرة (تحديات وفرص التحسين)، تطوير لائحة تقويم الطالب (متطلبات التنفيذ)، وخطة تحسين نواتج التعليم.

وأشاد الوهيبي بالجهود المبذولة من الميدان التعليمي لتحقيق مبادرة الطفولة المبكرة لأهدافها، والتي تهدف إلى رفع نسبة التحاق الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وردم الفجوة بين مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الصفوف الأولية وتحسين نواتج التعلم.

وشهد الاجتماع العديد من المداخلات في محاوره الـ3 من قادة المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات.