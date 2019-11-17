شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون زهرة تزين وسط العوامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

جذبت أكثر من نصف مليون زهرة موسمية آلاف الزوار لمهرجان الزهور الأول الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بمشروع وسط العوامية.

واكتظت ساحة المهرجان بالعائلات للمشاركة في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي، وحرص الكثير من الزوار على التقاط الصور التذكارية بجانب الزهور والنباتات المتنوعة. فيما حرصت اللجنة المنظمة على أن تتناسب الفقرات والأنشطة المقدمة مع كافة شرائح المجتمع، إذ تضمن المهرجان عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ومسابقات مخصصة للأطفال، روعي فيها التنوع في البرامج وتوزيع الهدايا والجوائز، وبرامج خاصة بالمرأة والطفل والعديد من الأركان الشيقة والمفيدة التي تأخذ طابع مهرجان الزهور.

واطلع زوار المهرجان على الأركان المشاركة وفعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان، واستمتع الأطفال والضيوف من مختلف الأعمار بمحتويات المهرجان وأركان الأسر المنتجة المتنوعة.