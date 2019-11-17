شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك في «مستقبل منظومة الدفاع الجوي» بمؤتمر ومعرض دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبحث وفد القوات المسلحة السعودية، برئاسة قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مع قادة القوات الجوية الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية، المشاركة في معرض «دبي للطيران 2019»، ومؤتمر «دبي الدولي لقادة القوات الجوية» خلال الفترة من 20 - 24/‏ 03/‏ 1441، مستقبل منظومة الدفاع الجوي والتعرف على أحدث ما توصلت آلية صناعة المقاتلات العسكرية.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات في عدد من الدول، ويقام تحت شعار «بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية».

وتسلط جلسات المؤتمر الضوء على «تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي»، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو، وقيادة وتدريب قوة المستقبل، والتدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس، والانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة، والتقنيات اللازمة لإستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد، ومستقبل أنظمة الاستشعار وإنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات.