شكرا لقرائتكم خبر عن الحكاية من البداية.. الدرعية رمز للوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهيم الحامد (الرياض)

يأتي تدشين «بوابة الدرعية» في توقيت مهم تمر به المملكة، حيث حققت خلال المرحلة الماضية تسليطاً إعلامياً عالمياً ووهجاً مبهراً غيرمسبوق؛ على ضوء سلسلة المناشط والفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تم تنظيمها في الرياض أخيراً (سياحية وترفيهية واستثمارية وسياسية)، والتي تمخضت عن حدوث اختراق إيجابي في إبراز صورة المملكة وفق الرؤية ٢٠٣٠.

إن الإعلان عن تدشين بوابة الدرعية والتي تتضمن موقعا تراثيا عالميا (حي الطريف) تم اعتماده من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافة كموقع تراث عالمي؛ كون الدرعية موقعاً تاريخياً مهماً في المملكة باعتبارها عاصمة الدولة السعودية الأولى، التي تعد المملكة اليوم امتداداً لها، فضلا عن إبراز جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة، بهدف إظهار قصة نجاح منطقة الدرعية التي لم تروَ بما يليق بمكانة الدرعية التاريخية والتوجه لإظهارها كموقع سياحي عالمي؛ يتجه إليه السعوديون من الداخل والسياح من الخارج.

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وعليه فإن الهيئة العامة ارتأت من الأهمية إظهار منطقة الدرعية التي انطلقت منها قصة نجاح الدولة السعودية للعالم وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد الذي حمل على عاتقه فكرة تطوير بوابة الدرعية؛ في إطار الرؤية ٢٠٣٠، فضلا عن إبراز منطلقات الهيئة لتطوير الأبعاد المعمارية والاقتصادية، وإظهار الجوانب الاجتماعية والثقافية، والتاريخية لمنطقة الدرعية، لربط جذور تأسيس الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها، تأكيداً للوحدة وتعزيزاً للفخر بهذا التاريخ. إلى جانب إظهار المخرجات الرئيسيّة لبوابة الدرعية وهو إيجاد مجتمع حيوي من رواد الأعمال لإيجاد فرص عمل للشباب والشابات تبنياً لرؤية المملكة ٢٠٣٠. فالاحتفال بجوهرة المملكة هدفه تكريس بأن الدرعية هي رمز لوحدة السعودیة.

الدرعية أُسست للاستقرار والازدهار، ووحدت معظم المنطقة في شبه الجزيرة العربية تحت ظل دولة واحدة منهية بذلك التفتت والتناحر وعدم الأمن، وأضحت الدرعية في قلب الجزيرة العربية مقصداً للتجارة والثقافة والمعرفة والتواصل والتبادل الاقتصادي.

تدشين بوابة الدرعية هو رواية قصة نجاح.. من الدرعية نحكي الحكاية من البداية.. الدرعية هي رمز للوحدة.