شكرا لقرائتكم خبر عن 194 ألف عملية «عدلية» خلال أسبوع.. 53 ألف جلسة.. 20 ألف حكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نُفذت 194 ألف عملية وخدمة إلكترونية في المحاكم وكتابات العدل في المناطق خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته وزارة العدل أخيرا.

وقالت الوزارة: إن العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)، إضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.

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وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم.

وفي ما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، التي بلغت نحو 27 ألف عملية، فمنها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.