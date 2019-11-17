شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» تعلّق تنفيذ حكم يلزمها بفك احتجاز رواتب متقاعد! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

رغم مرور عام على حكم نهائي يلزم صحة الطائف بفك احتجاز رواتب متقاعد، إلا أن الصحة لم تنفذ الحكم، الأمر الذي أوقع المتقاعد في معاناة مالية له ولأسرته طيلة الفترة الماضية.

وأصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، تحديداً في 16/ 2/ 1440هـ، حكما ينتصر لمواطن تضرر من عدم رفع أوراقه التقاعدية إلى مؤسسة التقاعد لاستلام رواتبه ومستحقاته، رغم أنه تقاعد قبل 3 سنوات (1438)، متهما صحة الطائف بأنها أوصدت الأبواب في وجهه، مما دعاه للجوء للقضاء.

وبعد الجلسات والاستماع لرأي المدعى عليها، صدر الحكم الذي يقضي بفك احتجاز الأوراق التقاعدية، وتسليمه مستحقاته ورواتبه، إلا أن صحة الطائف استأنفت الحكم، ليأتي تأييده من الاستئناف، ويصبح الحكم ملزما ونهائيا.

وأوضح المواطن عبدالعزيز بن عايش الثبيتي لـ«الخليج 365»، أنه مضى أكثر من 6 أشهر على تأييد الحكم، لكن صحة الطائف لم تنفذه حتى الآن، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام، لافتا إلى أنه تضرر كثيرا من تأخير صرف مستحقاته وتقاعده، وأن التأخير تسبب في حرمان اثنتين من بناته من استكمال دراستهما الجامعية لعدم القدرة على الإنفاق عليهما، وتهديده بإخراجه وأسرته من الشقة المستأجرة.