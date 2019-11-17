شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «العمل»: حريصون على إزالة العوائق أمام «التعاونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن، ضرورة دعم الجمعيات التعاونية معنوياً ومادياً، مشددا على استعداد وكالة التنمية للمساهمة في مواجهة كافة المعوقات والتحديات للعمل التعاوني والعمل على مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار الزبن خلال زيارته أقسام الجمعية التعاونية الاستهلاكية «زادكم» في مقر الجمعية بجدة، إلى أن الوزارة تساهم وتضع جميع إمكاناتها لخدمة القطاع التعاوني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمنا جهود أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية زادكم بجدة، مشيدا في الوقت نفسه بتجدد الأفكار والرؤى الطموحة لجهة التطوير.

واستمع الزبن من أعضاء مجلس الإدارة، وفي مقدمتهم رئيس المجلس عبدالله الحمراني، إلى أفكار الجمعية ورؤيتها الطموحة لجهة التطوير والانفتاح وكل ما هو مرتبط بذلك، وأعطى عددا من التوجيهات الاقتصادية لتحقيق أهداف «زادكم».

وشملت الجولة تفقد السوبرماركت ومطعم الأسر المنتجة والنادي الرياضي النسائي وقاعة الترفيه المخصصة للأطفال.