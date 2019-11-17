تمكن الديوان العام للمحاسبة في المملكة من استرجاع أكثر من 20 ملیار ریال (حوالي 5.33 مليار دولار) لخزانة الدولة، من قضايا فساد، خلال العام المالي 2018/2019 بزيادة نسبتها 127% عن العام المالي السابق بواقع 11 ملیارًا. وتعد ھذه المحصلة ھي الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسیسه في عام 1971م.
ووفقًا لصحیفة ”الرياض“ ، فإن ديوان المحاسبة ما زال مطالبًا باسترجاع 66 ملیارًا و866 ملیون ریال بزيادة 278 ملیون ریال عن العام المالي السابق. وكان ديوان المحاسبة قد تمكن من تحصیل وتوفیر 8.8 ملیار ریال للخزانة العامة للدولة ؛ نتیجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعیل إجراء تحصیل تلك المبالغ خلال العام المالي 38ـ1439ھـ.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن استرداد مبلغ ضخم من قضايا الفساد.. وتكشف عن المبلغ المتبقي لإعادته إلى خزانة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.