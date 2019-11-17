التقاعد توضح تأثير العمل بوظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية على صرف المعاش

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مجددًا عدم تأثر عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية علي صرف المعاش التقاعدي.

وخلال إنفوجرافيك، أكد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد عبر «تويتر» أن عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في صرف المعاش للتقاعدي.

يجدر الإشارة إلى أن نظام التقاعد السعودي سجل تقدمًا ملموسًا في مؤشر قياس دولي مختص بمعايرة الكفاية والاستدامة والنزاهة للمعاشات لعام 2019؛ حيث حصدت السعودية مركزًا تخطت فيه دولًا متقدمة كاليابان وإيطاليا.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أطلقت خدمة جديدة، تتمثل في استقبال تظلمات العملاء حصريًّا عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية في فروع المؤسسة كافة.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي تحقيقًا لاستراتيجية التقاعد 2022، ودعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلًا للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدماتها في أي وقت ومن أي مكان.

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كما تختص لجنة تظلمات المتقاعدين التي شُكلت مسبقًا بنظر هذه الطلبات وإصدار التوصيات حيالها، برئاسة مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة، وتضم عضوين من منسوبيها.

وتسمح الخدمة الجديدة للمشتركين والمتقاعدين تقديم طلبات التظلم على قرارات المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

كما وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، بهدف إقامة مجمع تجاري وترفيهي عصري يلبي كافة متطلبات الحياة الفاخرة في حي الحمراء بشرق مدينة الرياض، ويقع المشروع على الطريق الدائري الشرقي.

وقّع الاتفاقية من جانب المؤسسة المحافظ محمد بن طلال النحاس، ومن جانب «شركة الموحدة» الرئيس العام صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، وذلك في مقر شركة الاستثمارات الرائدة.

وأكد المحافظ أن هذه الاتفاقية تثمر عن أحد أهم متطلبات قاطني حي الحمراء، وهي إقامة مجمع تجاري ترفيهي على مساحة 95 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه؛ حيث يضم المجمع مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية متعددة، وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية التي تفضي على المجمع طابع فريد من نوعه.