بالفيديو.. بردية قوية تُحول الأرض لبياض ناصع بمنطقة الجوف

حولت بردية قوية مناطق جنوب غرب منطقة الجوف، إلى بياض ناصع، وذلك بعد وقوعها عصر اليوم السبت.

وشهدت المنطقة هطول زخات من البرَد، ويأتي ذلك تزامنًا مع تغير الحالة الجوية التي تعيشها حاليًّا عدة مناطق من المملكة، ومنها منطقة الجوف والتي من المتوقع أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك عدد من المختصّين بالأرصاد الجوية.

وأظهر مقطع فيديو، الذي تم تداوله بانتشار واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغطية «برديّة» بكثافة مناطق صحراء النفود في أجواء شتوية وجاذبة، مع ألوان الطيف، والتي أظهرتها مقاطع فيديو تم تداولها اليوم من الأهالي، الذين استغلوا هذه الأجواء مع إجازة نهاية الأسبوع بتصويرها والاستمتاع بها.

وتوقع الباحث في الظواهر المناخية، فهد الجهني، انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة يقترب من صفر درجة مئوية شمالي المملكة.

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وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نتوقع أسبوعًا ممطرًا على معظم المناطق السعودية، وذلك خلال فترة تبدأ من اليوم السبت، وحتى 22 نوفمبر الجاري. مشيرًا إلى أنَّ هطول الأمطار يصحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة، فضلًا عن حلول الشتاء مبكرًا في شمالي المملكة؛ حيث تقترب درجة الحرارة من الصفر.

من جانبه توقع الراصد الجوي، سامي الحربي، هطول أمطار شديدة الغزارة، اليوم السبت، بعددٍ من مناطق المملكة.

ونشر الحربي خريطة بمناطق هطول الأمطار بالنطاق الجغرافي الذي يشمل (تيماء) في منطقة تبوك، وسكاكا والقريات في الجوف، مشيرًا إلى قوة تفاعل الحالة الجوية على شمال المملكة، وامتداد تأثيرها على شرق الأردن وجنوب البحر الأحمر وشمال الخليج العربي؛ حيث تتراوح الأمطار المتوقع هطولها بين خفيفةٍ إلى متوسطة إلى شديدة الغزارة.

