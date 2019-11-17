«التعليم» تعتمد فريق عمل لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

اعتمد نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.
ويضم فريق العمل 8 أعضاء من قطاعي البنين والبنات، من وكالة الموارد البشرية، الادارة العامة لشؤون المعلمين، إدارة الوظائف، إدارة الرواتب والبدلات.
وتكون مهام الفريق العمل بموجب خطة تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ترقيم الوظائف، بناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب، إعداد القرارات الإدارية والتنظيمية، اختبارات الجودة والمطابقة، وإعداد متطلبات الأتمتة وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد .
ووفق قرار التسكين، يحق لمالك المشروع تفريغ من يلزم من أعضاء الفريق بشكل كامل للمهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخه ويُبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه وأصله.
الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بدأ بالعد التنازلي لموعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية 26 / 4 / 1441هـ الموافق 23 / 12 / 2019م ما يعني دخولها حيز التنفيذ قبل العام الميلادي 2020 بثمانية أيام.
ووضع الموقع عداد تنازلي للوقت المتبقي للتطبيق.
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