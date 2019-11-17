بالفيديو.. راغب علامة: لبنان يحتاج لشخص مثل محمد بن سلمان

قال المطرب اللبناني، راغب علامة، إن لبنان تحتاج لشخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان؛ لكي يقتلع الفساد الموجود في بلاده.

وأضاف على هامش حفله في «موسم الرياض»، الذي أحياه الخميس، أنه يتمنى أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية، بوضع الفاسدين في السجون؛ ليكونوا عبرة لمن اعتبر.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، من تقديم عمرو أديب: اليوم أي شخص سيجلس على الكرسي سيعرف أن الشعب سيحاسبه وطبعًا دي ثورة، والحل مش هيكون من أول توافق سياسي، والآن الشعب هو اللي له الكلمة وزمان الكلمة كانت لآلهة حاكمين. معتبرًا أنه لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان، متمنيًا ألا تذهب لبنان لحرب أهلية.

وحول الانتقادات التي وجهت له؛ بسبب إحيائه حفلًا غنائيًّا في السعودية رغم الأزمة التي تمر بها بلاده، قال: لو رغبت أن أرد عليهم لم أكن سأغني طوال حياتي، لأنني ولدت في لبنان وكانت هناك مشاكل، ولو كنت سأنتظر حتى تحل كانوا من ممكن أن يجدوني مقاتلًا.

وأكمل: وقفتي أمس في قلب الرياض عبرت عن موقف المملكة تجاه لبنان، وموقف الشعب السعودي تجاه لبنان، ووضعت قضية لبنان قدام العالم كله من قلب الرياض.

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وقال: عندما هاجر النبي محمد، استقبله أهل المدينة بأغنية «طلع البدر علينا»، ووصفها بأنها أغنية عاطفية تظهر حبهم له.

وأثنى على الانفتاح الذي تعيشه السعودية الآن، قائلًا: اليوم الرياض صار محطة أساسية وأصبحت عاصمة الترفيه والعمل والخير في العالم العربي، والعالم كله بياخد من خير البلد دي، ليش الفن لا. مشيرًا إلى أن الفن يعبر عن ثقافة المجتمع، وأن الشعب السعودي بتاريخه يحب الفن وأنهم متواجدون الآن في المكان الصحيح.

ولفت إلى أنه يشعر بفرحة الشعب السعودي والمقيمين في السعودية. قائلًا: بنسبة مليون في المية فرحتهم زادت، كله مرتاح والقرارات كانت حكيمة من حاكم حكيم وراجل حكيم.

وكان مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية شهد ليلةً من ليالي العمر، أحياها كلٌّ من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والنجمين اللبنانيين راغب علامة، ووليد توفيق، مساء الخميس الماضي.