المحاكم وكتابات العدل تنفذ 194 ألف عملية في أسبوع

وقالت الوزارة إن «العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)، إضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت العدل أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم، وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، فبلغت نحو 27 ألف عملية، منها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى مثل تحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
من العمليات العدلية
98 ألف عملية في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية
69 ألف توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية
27 ألف عملية تنفيذ
53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل
10600 جلسة يوميا
20 ألف حكم
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