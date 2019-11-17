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تأخر إنجاز مبنى الضمان بالمجاردة

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أبدى عدد من أهالي محافظة المجاردة تذمرهم من تأخر إنجاز مشروع مبنى الضمان الاجتماعي بالمحافظة. متمنين من الوزارة أن تكلف لجنة من إدارة المشاريع بالوزارة للوقوف على سبب تأخر إنجاز المشروع في الوقت المحدد. ويقع المبنى بجوار مبنى مكتب التعليم ومقر هيئة الأمر بالمعروف ومقر الفرقة السادسة للطرق الترابية التابع لوزارة النقل بالمحافظة ولم يتم إنجازه حتى الآن.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إنه تم الانتهاء من 85 % تقريبا من المشروع، وأعطي المقاول مدة محددة لإنهاء العمل بالمشروع.


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