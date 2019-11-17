أمطار على 6 مناطق وتوقعات باستمرار السحب الرعدية

شهدت 6 مناطق أمس أمطارا من غزيرة إلى متوسطة شملت الحدود الشمالية وتبوك والجوف وعسير والمدينة المنورة وجازان، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق، متوقعةً بأن الضباب سيتكوّن خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية وعلى أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية أي جنوبية غربية بسرعة 18-45كم - ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج ومائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم - ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.