أمطار على 6 مناطق وتوقعات باستمرار السحب الرعدية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية أي جنوبية غربية بسرعة 18-45كم - ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج ومائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم - ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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