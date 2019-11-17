شركة الغاز تتبرأ من اتساخ الأنابيب

تبرأت شركة غازكو من عدم نظافة أنابيب الغاز التي تعاني معظم الأسر من اتساخها، خاصة التي تكون رجيع المطاعم. فيما اقترح المواطن عبدالله الشهري بأن تخصص الشركة أنابيب خاصة للمطاعم بلون معين، أو تقوم شركة الغاز بالتنظيف وتهتم بمنتجها. بينما يرى حسن محمد أن شركة الغاز مسؤولة عن جودة منتجاتها.

من جانبها، قالت شركة غازكو ‏في رد على استفسار «دوت الخليج»، إن الشركة تقوم بضخ 2 مليون أسطوانة معاد تأهيلها إلى السوق سنويا، كما تبنت مبدأ النظافة كجزء من عملية التعبئة، وتستثمر الشركة حاليا في تركيب وحدات تنظيف في عدد من خطوط الإنتاج التي ستظهر نتائجها قريبا.