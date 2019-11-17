شركة الغاز تتبرأ من اتساخ الأنابيب

من جانبها، قالت شركة غازكو في رد على استفسار «دوت الخليج»، إن الشركة تقوم بضخ 2 مليون أسطوانة معاد تأهيلها إلى السوق سنويا، كما تبنت مبدأ النظافة كجزء من عملية التعبئة، وتستثمر الشركة حاليا في تركيب وحدات تنظيف في عدد من خطوط الإنتاج التي ستظهر نتائجها قريبا.
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