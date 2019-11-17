إخضاع حافلات النقل التعليمي للفحص الدوري

ويقوم مشرفو ومراقبو شركة تطوير الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بمتابعةِ أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد إجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لـ112 حافلة بمنطقة طبرجل، حيث تمت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة، كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.
وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء لأجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.
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