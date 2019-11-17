العمل تسند أعمال الرقابة والتفتيش للقطاع الخاص

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت قبل عام تقريبًا نظام التفتيش المؤسسي «تمام» الذي يهدف إلى تطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.
أبرز أهداف العمل الإستراتيجية
توفير وظائف لائقة للمواطنين
فرص العمل الإضافية اللائقة والمتاحة للسعوديين في القطاع الخاص (نساء - رجال)
المستهدف 2020
1.2 مليون
معدل تكلفة توظيف السعوديين مقارنة بالوافدين
خط الأساس
400%
المستهدف 2020
280%
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