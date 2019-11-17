تعليم نجران يحصد الجوائز

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تميزها وحصد طلابها للعديد من الجوائز، وتحقيقهم العديد من المنجزات على مستوى المملكة، وذلك بدعم من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي. وحصدت إدارة النشاط الطلابي ممثلة بالنشاط الثقافي بثانوية نجران المركز الأول، وسيطرت على جوائز منافسات البرنامج الوزاري «المسرح المدرسي»، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة 100 طالب من عدة إدارات على مستوى المملكة. وفي منافسات الطالب المدرب حقق الطالب محمد أحمد آل مهذل ثانوية ابن الأثير بنجران الوسام الفضي على مستوى المملكة، في نهائيات برنامج الطالب المدرب بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة، أما في منافسات الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت‬⁩‏، حقق الطالب سداح مقرن أبوساق من ثانوية اليرموك المستوى الفضي على مستوى المملكة في⁧ ‫الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت‬⁩‏، التي أقيمت في محافظة وادي الدواسر وسط مشاركة 50 فريقا من 47 إدارة تعليمية، وفي منافسات الخط العربي والزخرفة الإسلامية حصل الطالب هاني آل دماس من مدرسة ابن حزم الثانوية بنجران على المركز الثاني في منافسات الخط العربي والزخرفة الإسلامية «مسار الزخرفة الإسلامية»، في المنافسات التي أقيمت بمنطقة ⁧‫عسير. وأهدى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي هذه الإنجازات للأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه، ولوزير التعليم الدكتور حمد الشيخ، كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين بالجوائز، مؤكداً أن التميز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمنطقة، مضيفاً أن هذه المنجزات تأتي امتداداً للمنجزات الكبيرة التي حققها تعليم نجران، ليؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المواهب والعقول الواعدة التي ستساهم بشكل فعال في استمرار مسيرة النهضة والتنمية بالمملكة وتحقيق الرؤية الطموحة، مقدماً شكره للمساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير إدارة النشاط الطلابي عبده عطيف، ومشرفي أقسام النشاط وقادة المدارس التي حقق طلابها هذه الإنجازات، وللمعلمين المشرفين على هؤلاء الطلاب ولأسرهم.



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