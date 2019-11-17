الناتج التعليمي
أكد زولان أن الملتقى في يومه الختامي خلُص إلى عددٍ من التوصيات التي تسهم في تطوير العمل في الميدان التعليمي بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، منها: مباركة مبادرة أبناء الشهداء من قبل ملاك المدارس الأهلية والتوجه بأن تشمل أصحاب الظروف الخاصة من جميع شرائح المجتمع، الحرص على نمو الاستثمار في القطاع الخاص بمستوى يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية، ضرورة الاهتمام بالناتج التعليمي وإعداد المحكات التي تقيس التحصيل الدراسي، أهمية المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية، ضرورة الإلمام بالمنظومة المعرفية للطالب ومسارات المعلومات ومراحل تنفيذها، الالتزام بالشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية.
من توصيات الملتقى
الحرص على نمو الاستثمار في القطاع الخاص
ضرورة الاهتمام بالناتج التعليمي
أهمية المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية
الالتزام بالشراكة المجتمعية في العملية التربوية
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى التعليم الأهلي يتبنى أبناء الشهداء وأصحاب الظروف الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.