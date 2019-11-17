ملتقى التعليم الأهلي يتبنى أبناء الشهداء وأصحاب الظروف الخاصة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ملتقى التعليم الأهلي بعنوان «صناع التغيير» الذي رعاه المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي. وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم نجران عبدالله زولان أن الملتقى شمل عدداً من الجلسات وأوراق وورش العمل قدمها نخبة من المختصين من جامعة نجران وتعليم المنطقة، منها: القيادة الإبداعية، تجربة القيادة الإلكترونية في المدارس الأهلية، برنامج التطوير النوعي «خبرات»، أسرار ومفاتيح النجاح، إضافة إلى مهارات القرن 21 في التعليم ومهارات التحول الإداري وإدارة التغيير.

الناتج التعليمي

أكد زولان أن الملتقى في يومه الختامي خلُص إلى عددٍ من التوصيات التي تسهم في تطوير العمل في الميدان التعليمي بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، منها: مباركة مبادرة أبناء الشهداء من قبل ملاك المدارس الأهلية والتوجه بأن تشمل أصحاب الظروف الخاصة من جميع شرائح المجتمع، الحرص على نمو الاستثمار في القطاع الخاص بمستوى يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية، ضرورة الاهتمام بالناتج التعليمي وإعداد المحكات التي تقيس التحصيل الدراسي، أهمية المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية، ضرورة الإلمام بالمنظومة المعرفية للطالب ومسارات المعلومات ومراحل تنفيذها، الالتزام بالشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية.

من توصيات الملتقى

الحرص على نمو الاستثمار في القطاع الخاص

Advertisements

ضرورة الاهتمام بالناتج التعليمي

أهمية المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية

الالتزام بالشراكة المجتمعية في العملية التربوية