

محايل 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة المجاردة، شملت معظم أرجاء المحافظة والمراكز التابعه لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

22:57ت م

0104





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة المجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.