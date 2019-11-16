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توقف شبه كامل للإنترنت في إيران

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2019-11-16

توقف شبه كامل للإنترنت في إيران

مقتل أكثر من 20 شخصًا بالاحتجاجات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر إيرانية أن هناك توقفًا شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران، فيما لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في يومين من الاحتجاجات.

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وتصاعدت الاحتجاجات الإيرانية ضد رفع أسعار الوقود في يومها الثاني، السبت، على نحو لافت، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطني، بالتزامن مع مطالب بإسقاط نظام المرشد ورفض تدخل طهران في شؤون الدول العربية.

وفي مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، أضرم محتجون النار في المصرف الوطني، بينما طالب المتظاهرون في مدينة كرج، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئي.

وردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.

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