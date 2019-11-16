17 معلومة عن اكتتاب أرامكو

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة لشراء أسهم شركة “أرامكو”، عملاق النفط، في 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر.

ذكرت ذلك صحيفة “الاقتصادية”، اليوم السبت، مشيرةً إلى أن فترة الطرح للمكتتبين الأفراد تبدأ في نفس التاريخ، وتنتهي في 28 نوفمبر الجاري.

وأوردت الصحيفة 17 معلومة عن عملية الاكتتاب الأضخم في تاريخ المملكة:

1- الجهة التي تبيع الأسهم، هي حكومة المملكة العربية السعودية، بوصفها المساهم في الشركة.

2- سيتم إدراج أسهم الشركة، في سوق “تداول”، وهي سوق الأسهم الأساسية في المملكة.

3- لشراء الأسهم، ينبغي قراءة المعلومات المتاحة في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة بأكملها والتواصل مع مصرفك أو أي من المستشارين الماليين والبنوك المستلمة المذكورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني للشركة وفي نشرة الإصدار.

4- التقدم بطلب الاكتتاب في الأسهم، يكون بالاعتماد على بنكك موجود في القائمة الموجودة على موقع الشركة، أو عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى، التي توفرها البنوك.

5- قائمة البنوك المدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة، هي فقط التي يمكنها تلقي الطلبات.

6- يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب في الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

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7- نموذج التقديم متاح عبر البنوك المشاركة بمجرد إتاحة المجال للاكتتاب في الطرح.

8- الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم، ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد.

9- سيتم تحديد النطاق السعري لأسهم الشركة، غدًا الأحد، ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح العام الأولي.

10- سيتم تحديد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة الاكتتاب.

11- يجب قراءة كافة المعلومات المتاحة حول الاكتتاب العام، بما في ذلك النشرة، التي قامت الشركة بإصدارها ونشرها على موقعها الإلكتروني.

12- تهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين، تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي وعوامل المخاطرة، التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستثمار في أسهم الطرح.

13- بعد تقديم الطلب، سيتم في نهاية العملية إبلاغك بعدد الأسهم المخصصة لك وسعرها.

14- سيحصل شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍّ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على 1 سهمٍ مجانيٍّ لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.

15- المواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين لهم.

16- نشرة إصدار الشركة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

17- تهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات، التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين، التي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي.

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