“الإسكان” تضيف 6 مخططات جديدة وتنشر صوراً لآخر ما وصلت إليه المشاريع الجاري تنفيذها

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري العاشر لشهر أكتوبر، حيث استعرض فيه أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، مضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً. وأوضح التقرير أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر أكتوبر الماضي 208 آلاف أسرة، منها 70.3 ألف أسرة سكنت في منازلها، وفي شهر أكتوبر وحده استفادت 42.7 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 10.1 ألف أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 56 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال. وكشف التقرير عن إضافة 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير أكثر من 3 آلاف أرض مجانية موزعة في 4 مناطق حول المملكة، هي (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، ومنطقة حائل)، يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها.

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