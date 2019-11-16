أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص تحديث لمعالجة ثغرة في تطبيق “واتس آب”. وأوضح المركز أن تهديدات الثغرة تتمثل في أنها تمكن المهاجم عن بعد من استغلال الثغرة عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس، وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق. ودعا المركز مستخدمي التطبيق إلى تحديثه إلى آخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمية والتي أصدرت بشأنها شركة فيس بوك توضيحاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً عالي المستوى من ثغرة أمنية في تطبيق “واتس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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