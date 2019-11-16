المسند: موجة باردة على أنحاء المملكة.. تبدأ غداً وتصل ذروتها نهاية الأسبوع

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند هبوط درجة الحرارة في المملكة، وبشكل محسوس، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

وقال المسند إنه من المتوقع أن تصل الموجة الباردة إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين. وأضاف المسند أن سبب ذلك هو دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدريج، حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.