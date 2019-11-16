توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند هبوط درجة الحرارة في المملكة، وبشكل محسوس، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.
وقال المسند إنه من المتوقع أن تصل الموجة الباردة إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين. وأضاف المسند أن سبب ذلك هو دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدريج، حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: موجة باردة على أنحاء المملكة.. تبدأ غداً وتصل ذروتها نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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