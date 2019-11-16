شاهد: فيديوهات جديدة لاحتجاجات واسعة في إيران بسبب رفع أسعار الوقود

شهد عدد من المدن الإيرانية اليوم (السبت) تظاهرات واسعة احتجاجاً على رفع السلطات أسعار الوقود 3 أضعاف، ورداً على تصريحات الرئيس حسن روحاني، المدافعة عن القرار.

وبث ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة تظهر الأعداد الكبيرة التي خرجت للاحتجاجات، كما أظهرت اندلاع اشتباكات مع الأمن الذي تعامل بعنف مع المحتجين وأطلق الرصاص الحي تجاههم. وأوضح الناشطون أن التظاهرات امتدت إلى 53 مدينة إيرانية، وعمد عدد من المحتجين في طهران إلى قطع الطرق ومهاجمة بعض سيارات الشرطة التي حاولت الدخول إلى التجمعات لفضها.