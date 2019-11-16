صور جديدة للأمير عبد العزيز بن فهد في البر

نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً للأمير عبد العزيز بن فهد التقطت أمس الجمعة خلال رحلة بريه. وظهر في الصور التي نشرها المواطن عبدالله آل الشيخ الأمير عبد العزيز بن فهد جالساً على الأرض، وفي صورة أخرى يرفع يديه بالدعاء، وفي صورة أخرى “سيلفي” مع أحد مرافقيه.

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