“الغذاء والدواء” تؤكد وجود فرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم

فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء إشاعة منتشرة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم، وأكدت أن التفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري فقط.
وأوضحت الهيئة تصحيحا لذلك أنه يوجد فرق بين النوعين كامل الدسم وقليل الدسم في نسبة دهن الحليب، وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح الفنية السعودية والخليجية.
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