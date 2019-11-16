«تطوير»: إخضاع حافلات المدارس للفحص الدوري واستبعاد المخالِفة

أكدت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في هذا المجال، اليوم السبت، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.

ولفتت «تطوير» إلى أن مشرفي ومراقبي شركة «تطوير» يتابعون أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل، مؤكدةً إجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لـ112 حافلة بمنطقة طبرجل.

وأشارت إلى أنه تمت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة؛ وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة، كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة، فيما ثمَّنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.

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يذكر أن الشركة كانت وقعت مع ثمانية متعهدين ومستثمرين، عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءًا من العام الدراسي (1441هـ)، حتى العام الدراسي (1444هـ)، بهدف توفير الخدمة لـ1,2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة 13 منطقة إدارية.

من ناحيتها، أكدت وزارة النقل، في وقت سابق، تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات، ركزت على المدن المتوسطة والصغيرة وفق أولويات محددة شملت الكثافة السكانية، ومتوسط دخل الأسرة، ونسبة ملكية المركبة لتشمل التنمية بمدن ومحافظات المملكة كافةً.