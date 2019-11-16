قائد القوات الجوية يرأس الوفد السعودي في مؤتمر عالمي بدبي

يرأس قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة السعودية المشارك في معرض «دبي للطيران 2019م» ومؤتمر «دبي الدولي لقادة القوات الجوية» خلال الفترة 20 - 24 / 03 / 1441هـ.

مشاركة من جنسيات متعددة

يأتي ذلك بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي والتعرّف على أحدث ما توصلت آلية صناعة المقاتلات العسكرية، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات في عدد من الدول، حيث أقيم المؤتمر تحت شعار «بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيّف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية».

سلاح الجوّ

وسلّطت جلسات المؤتمر الضوء على «تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي»، و«معالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو، وقيادة وتدريب قوة المستقبل»، و«التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس» و«الانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة»، و«التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد»، و«مستقبل أنظمة الاستشعار وإنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات».

حضر المؤتمر الوفد المرافق لقائد القوات الجوية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

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شركات تتسابق لعرض ابتكاراتها

وتنطلق غدًا فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 التي تستمر حتى 21 الجاري في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال»؛ حيث تتسابق كبريات شركات صناعة الطيران والتقنية والمحركات العالمية والناقلات الوطنية والعالمية في عرض منتجاتها وابتكاراتها، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.

ومن المتوقع ارتفاع حجم الطلبيات والصفقات والتعاقدات خلال دورة 2019 بدعم توسع الناقلات العالمية وانتعاش حركة السفر والسياحة دوليًّا، ما يبشر بدورة واعدة، في ظل منافسة كبيرة من كبار المنتجين على عرض تقنيات المستقبل وطرح الابتكارات التي تعزّز من رفاهية وتنافسية النقل الجويّ واستدامته، كما متوقع أن يحضر فعاليات معرض دبي للطيران 2019 نحو 87 ألف متخصص في أعمال الطيران على مدى خمسة أيام، بينما تبلغ مساحة المعرض الدولي نحو 645 ألف متر مربع.